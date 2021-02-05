Основатель 112 Украина Андрей Подщипков поддержал санкции против каналов Медведчука и хочет вернуть СМИ себе

5 февраля, 2021, 18:23

Основатель телеканала "112 Украина" Андрей Подщипков приветствует введение санкций против медиа и заявил о намерении вернуть телеканал себе

Об этом он рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

Речь идет о медиа-группе, в которую входило шесть компаний, пять из них владели региональными лицензиями и одна - лицензией на спутниковое вещание. Подщипков заявляет, что конечным бенефициаром является он, однако путем мошенничества, без его ведома и согласия, был осуществлен ряд перепродаж, в результате которых конечным покупателем стал Тарас Козак.

"Ситуация, которая возникла вокруг канала 112 - это важный шаг восстановления справедливости. Группа лиц, завладевшая незаконным способом созданным мной телеканалом, пыталась использовать его в личных целях, вразрез с одним из основных принципов демократии - свободой слова", - отметил он.

Подщипков не считает введение санкций и закрытие телеканала нарушением свободы слова.

"Я рассчитываю, что мое имущество будет возвращено мне. Я также подал в суд на Кипре по поводу незаконных действий. Сделан важный шаг в восстановлении справедливости и возвращении телеканала его законному владельцу", - сообщил Подщипков.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

Президент Владимир Зеленский назвал "коллегиальным и юридически мотивированным решением" санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Впоследствии в Минкульте заявили, что будут просить заблокировать страницы телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne в администрации YouTube.

Верховный суд получил 2 иска по обжалованию указа президента Владимира Зеленского о санкциях против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и каналов 112, NewsOne и ZIK.