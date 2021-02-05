На Донбассе ожидается большая провокация. Мирный кейс Зеленского прячут, - Рабинович

5 февраля, 2021, 10:26

Народный депутат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что на Донбассе "ожидается большое провокация" и начнутся "постоянные обстрелы"

Об этом он написал в Facebook.

"На линии соприкосновения в Донбассе ожидается большая провокация. Конфликт может перерасти в напряженный с постоянными обстрелами. Источник сообщает, что кулуарные переговоры провалились." Мирный кейс "Зеленского прячут", - написал нардеп.

По его словам, "функционеры Офиса Президента просчитали, что удержать власть будет проще, вернувшись к стратегии Порошенко и его" страшилке "о вторжении".

"Будем надеяться, что они на Банковой передумают свою идею о полномасштабных военных действиях", - заявил Рабинович.

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