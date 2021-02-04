Звездный футболист рассказал, возможен ли трансфер Месси в ПСЖ

4 февраля, 2021, 17:15

Футболист французского ПСЖ Анхель Ди Мария хотел бы видеть Лионеля Месси в своей команде

Об этом сообщает Marca.

По словам Ди Марии, который выступает с Месси в сборной Аргентины, есть большой шанс, что форвард покинет "Барселону" ради ПСЖ.

"Переход Месси в ПСЖ? Надеюсь, так и будет. Шанс велик. Нам нужно сохранять спокойствие, как будет, так и будет", - сказал Анхель Ди Мария.

Летом Лионель Месси заявил о намерении покинуть "Барселону" из-за конфликта с руководством клуба, однако аргентинца уговорили остаться еще на сезон.

В нынешнем сезоне Месси сыграл за "Барселону" 25 матчей, забил 16 голов и отдал 7 результативных передач. Контракт 33-летнего форварда с испанцами рассчитан до лета 2021 года.

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