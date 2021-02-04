Звездный футболист рассказал, возможен ли трансфер Месси в ПСЖ
Об этом сообщает Marca.
По словам Ди Марии, который выступает с Месси в сборной Аргентины, есть большой шанс, что форвард покинет "Барселону" ради ПСЖ.
"Переход Месси в ПСЖ? Надеюсь, так и будет. Шанс велик. Нам нужно сохранять спокойствие, как будет, так и будет", - сказал Анхель Ди Мария.
Летом Лионель Месси заявил о намерении покинуть "Барселону" из-за конфликта с руководством клуба, однако аргентинца уговорили остаться еще на сезон.
В нынешнем сезоне Месси сыграл за "Барселону" 25 матчей, забил 16 голов и отдал 7 результативных передач. Контракт 33-летнего форварда с испанцами рассчитан до лета 2021 года.
- 18 ноября стало известно, что "Манчестер Сити" намерен воспользоваться финансовыми проблемами "Барселоны" и зимой осуществить трансфер лидера каталонцев Лионеля Месси .
- 3 декабря исполняющий обязанности президента "Барселоны" Карлес Тускетс заявил, что Месси было необходимо продавать летом.
- 28 декабря форвард "Барселоны" Лионель Месси заявил, что в будущем хочет попробовать свои силы в США .
- 2 февраля стало известно, что задолженность "Барселоны" перед Месси превысило 60 млн евро.
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