 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпорт"Барселона" задолжала Месси огромную сумму - Marca

"Барселона" задолжала Месси огромную сумму - Marca


фото: Getty Images
Задолженность "Барселоны" перед аргентинским футболистом Лиоенлем Месси превысила 60 млн евро

Об этом сообщает Marca .

По данным источника, до конца января клуб должен был выплатить аргентинскому форварду 72 млн евро, но Месси получил лишь 8,5 млн евро. Таким образом, клуб задолжал футболисту 63,5 млн евро.

Эта информация появилась на фоне скандала, который разгорелся после обнародования копии рекордного в мировом спорте контракта каталонцев с аргентинцем. За ним Месси за четыре года заработает в "Барсе" 555 млн евро.

В Испании называют контракт с аргентинцем причиной финансовых проблем "Барселоны", которая по итогам прошлого сезон задекларировала задолженность в 1,2 млрд евро.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 февраля, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать