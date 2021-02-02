"Барселона" задолжала Месси огромную сумму - Marca

2 февраля, 2021, 12:12

Задолженность "Барселоны" перед аргентинским футболистом Лиоенлем Месси превысила 60 млн евро

Об этом сообщает Marca .

По данным источника, до конца января клуб должен был выплатить аргентинскому форварду 72 млн евро, но Месси получил лишь 8,5 млн евро. Таким образом, клуб задолжал футболисту 63,5 млн евро.

Эта информация появилась на фоне скандала, который разгорелся после обнародования копии рекордного в мировом спорте контракта каталонцев с аргентинцем. За ним Месси за четыре года заработает в "Барсе" 555 млн евро.

В Испании называют контракт с аргентинцем причиной финансовых проблем "Барселоны", которая по итогам прошлого сезон задекларировала задолженность в 1,2 млрд евро.

Напомним, 31 января газета El Mundo опубликовала копию контракта Лионеля Месси с "Барселоной", по которому аргентинский футболист заработает за четыре сезона 555 млн евро.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb