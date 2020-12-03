Босс "Барселоны" выразил сожаление, что клуб летом не избавился от Месси

3 декабря, 2020, 15:50

Исполняющий обязанности президента "Барселоны" Карлес Тускетс заявил, что лидера команды Лионеля Месси нужно было продавать летом

Об этом сообщает Marca.

По словам Тускетса, каталонцам было бы целесообразно продать Месси летом, чтобы улучшить финансовое положение клуба.

"С экономической точки зрения я бы продал Месси прошлым летом. Это было бы желательно. Нужно принимать во внимание доходы и экономию средств. Ла Лига требует ограничения заработной платы", - пояснил Тускетс.

Летом Лионель Месси заявил о намерении покинуть "Барселону" из-за конфликта с руководством клуба, однако аргентинца уговорили остаться еще на сезон.

Контракт 33-летнего форварда с каталонцами рассчитан до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне Месси сыграл за "Барселону" 12 матчей, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

18 ноября стало известно, что "Манчестер Сити" намерен воспользоваться финансовыми проблемами "Барселоны" и зимой осуществить трансфер лидера каталонцев Лионеля Месси.

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