"Манчестер Сити" придумал, как зимой перетащить Месси из "Барселоны"

18 ноября, 2020, 12:55

"Манчестер Сити" намерен воспользоваться финансовыми проблемами "Барселоны" и зимой осуществить трансфер лидера каталонцев Лионеля Месси

Об этом сообщает The Sun .

По данным источника, в английском клубе попытаются перехватить аргентинского форварда "Барселоны" уже в ближайшее зимнее трансферное окно.

В "Манчестер Сити" рассчитывают, что из-за финансовых проблем "Барселона" может пойти на уступки. Англичане хотят воспользоваться тем, что контракт Месси заканчивается летом 2021 года, после чего он сможет уйти на правах свободного агента.

Поэтому "Манчестер Сити" рассчитывает купить Месси зимой за сумму меньше 50 млн фунтов (56 млн евро).

В нынешнем сезоне Лионель Месси сыграл за "Барселону" 10 матчей, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

3 ноября сообщалось, что "Манчестер Сити" предложит в январе Лионелю Месси предварительный контракт.

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