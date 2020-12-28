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Espreso.tvСпортМесси заявил, что хочет продолжить карьеру в США

Месси заявил, что хочет продолжить карьеру в США


фото: Getty Images
Форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси заявил, что в будущем хочет попробовать свои силы в США

Об этом сообщает laSexta .

По словам Месси, после окончания карьеры он не видит себя тренером.

"Мне хочется дождаться конца сезона, прежде чем что-то комментировать. Пока нет никакой ясности относительно будущего. Важно закончить год хорошо. Как я всегда отмечал, у меня есть желание пожить в США. Хочется получать удовольствие от выступлений в местном первенстве. Но не могу знать, получится так или нет. Я хочу жить в Барселоне. Когда моя карьера подойдет к концу, я хочу работать в клубе в любой другой роли. Не вижу себя тренером. Возможно, это будет должность спортивного директора ", - сказал Месси.

33-летний Лионель Месси в нынешнем сезоне сыграл за "Барселону" 18 матчей забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.

"Барселона" имеет 24 очка и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании отстает от первой позиции на 8 баллов. Команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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