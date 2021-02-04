Чтобы дело подсанкционного Козака дошло до суда, Венедиктова должна дать согласие на досудебное расследование, - Бутусов
Об этом журналист Юрий Бутусов рассказал в эфире программы "Главное", передает Еспресо.TV.
"Обжаловать решение Совета нацбезопасности и обороны в суде Тарас Козак не может, поскольку это - политическое решение руководства страны. Конечно, теперь он будет проводить много времени в судах, поскольку его признали субъектом террористической деятельности. Он может об этом говорить, может защищать свои права", - отметил шеф-редактор "Цензор.нет".
Бутусов отметил, что государство со своей стороны должна быть последовательным, а СБУ, которая передавала материалы в СНБО по Козаку, должна возбудить уголовное дело, то есть обратиться к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.
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"Та (Ирина Венедиктова, - ред.) в свою очередь должна дать согласие на досудебное расследование в отношении народного депутата Украины Козака, и тогда это дело попадет в суд. Сейчас Тарас Козак защищен депутатским иммунитетом. Несмотря на громкую рекламу, депутатский иммунитет у нас все-таки остался. От правоохранительных органов его защищает необходимость получения специального разрешения генерального прокурора на то, чтобы против него проводились какие-то следственные действия", - пояснил Бутусов.
По словам журналиста, это должно случиться в ближайшее время. "Ожидаем, что президент Украины возьмет на себя ответственность и запишет видеообращение к нации, объяснит свои действия, объяснит, что происходит со свободой слова, поблагодарит партнеров за поддержку и возьмет на себя ответственность за такие действия, чтобы люди видели, что это - целенаправленная прозрачная государственная политика", - подытожил Юрий Бутусов.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украина и их формального владельца - нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Кабельные операторы в Киеве выключили из эфира 112 канал, NewsOne и ZIK.
- Президент Владимир Зеленский назвал "коллегиальным и юридически мотивированным решением" санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK.
- Министерство культуры и информационной политики направит в YouTube решение СНБО о санкциях против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина с просьбой закрыть их страницы на платформе.
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