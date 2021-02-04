Чтобы дело подсанкционного Козака дошло до суда, Венедиктова должна дать согласие на досудебное расследование, - Бутусов

4 февраля, 2021, 10:12

По словам журналиста Юрия Бутусова, несмотря на санкции народного депутата Тараса Козака защищает от уголовного дела неприкосновенность, поэтому производство могут открыть только с разрешения генпрокурора Ирины Венедиктовой

Об этом журналист Юрий Бутусов рассказал в эфире программы "Главное", передает Еспресо.TV.

"Обжаловать решение Совета нацбезопасности и обороны в суде Тарас Козак не может, поскольку это - политическое решение руководства страны. Конечно, теперь он будет проводить много времени в судах, поскольку его признали субъектом террористической деятельности. Он может об этом говорить, может защищать свои права", - отметил шеф-редактор "Цензор.нет".

Бутусов отметил, что государство со своей стороны должна быть последовательным, а СБУ, которая передавала материалы в СНБО по Козаку, должна возбудить уголовное дело, то есть обратиться к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.

Читайте также: Санкции против ZiK, NewsOne и 112 Украина: Козак нанял охрану менее чем за неделю до блокирования каналов

"Та (Ирина Венедиктова, - ред.) в свою очередь должна дать согласие на досудебное расследование в отношении народного депутата Украины Козака, и тогда это дело попадет в суд. Сейчас Тарас Козак защищен депутатским иммунитетом. Несмотря на громкую рекламу, депутатский иммунитет у нас все-таки остался. От правоохранительных органов его защищает необходимость получения специального разрешения генерального прокурора на то, чтобы против него проводились какие-то следственные действия", - пояснил Бутусов.

По словам журналиста, это должно случиться в ближайшее время. "Ожидаем, что президент Украины возьмет на себя ответственность и запишет видеообращение к нации, объяснит свои действия, объяснит, что происходит со свободой слова, поблагодарит партнеров за поддержку и возьмет на себя ответственность за такие действия, чтобы люди видели, что это - целенаправленная прозрачная государственная политика", - подытожил Юрий Бутусов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо