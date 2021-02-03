Санкции против ZiK, NewsOne и 112 Украина: Козак нанял охрану менее чем за неделю до блокирования каналов

3 февраля, 2021, 17:07

28 января нардеп Тарас Козак, на которого 2 февраля были наложены санкции, нанял услуги по охране

Об этом свидетельствует сообщение в разделе о расходах в его декларации о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Так, народный депутат от партии ОПЗЖ Тарас Козак 28 января нанял услуги по охране за 176 тыс. грн.

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В других декларациях нардепа также присутствуют услуги по охране. В частности, за 158 тыс. грн была нанята охрана 21 октября 2020 года, а за 153 тыс. грн - 11 сентября 2020 года. В феврале 2020 года Козак нанял личную охрану за 306 тыс. грн, также услуги были с мая по август.

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