Санкции против ZiK, NewsOne и 112 Украина: Козак нанял охрану менее чем за неделю до блокирования каналов
3 февраля, 2021, 17:07
28 января нардеп Тарас Козак, на которого 2 февраля были наложены санкции, нанял услуги по охране
Об этом свидетельствует сообщение в разделе о расходах в его декларации о существенных изменениях в имущественном состоянии.
Так, народный депутат от партии ОПЗЖ Тарас Козак 28 января нанял услуги по охране за 176 тыс. грн.
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В других декларациях нардепа также присутствуют услуги по охране. В частности, за 158 тыс. грн была нанята охрана 21 октября 2020 года, а за 153 тыс. грн - 11 сентября 2020 года. В феврале 2020 года Козак нанял личную охрану за 306 тыс. грн, также услуги были с мая по август.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Кабельные операторы в Киеве выключили из эфира 112 канал, NewsOne и ZIK.
- Президент Владимир Зеленский назвал "коллегиальным и юридически мотивированным решением" санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK.
- Министерство культуры и информационной политики направит в YouTube решение СНБО о санкциях против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина с просьбой закрыть их страницы на платформе.
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