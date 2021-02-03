Решение СНБО является политическим, нужно подтверждение в суде, - Федина о санкциях против телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne
Об этом сообщила народный депутат от фракции "Европейская солидарность" София Федина в эфире Еспресо.TV .
"Мы должны понимать, что определенные каналы, которые являются промосковскими помойки, были очень деструктивными для Украины. И, наконец, то, что произошло в 2019 году, это так же была работа этих конкретных промосковских телеканалов. Над этим депутаты работали давно, еще в предыдущем созыве. Для меня приятно, что основой, в частности, для этого конкретного решения запрета стало постановление 2018 о санкциях против конкретных лиц, против конкретных структур ", - отметила депутат.
Федина также отметила, что пока радоваться рано, ведь решение Совета национальной безопасности и обороны Украины является политическим и для полного запрета вещания этих телеканалов нужно соответствующее судебное решение.
Нардеп подчеркнула: "С другой стороны мы понимаем, что есть определенная процедура, как оно должно происходить. То есть должны быть собраны материалы СБУ, должно быть поданння в суд и должно быть решение суда о сотрудничестве отдельных структур или лиц с террористическими группировками, которые вредят Украине. Сейчас, я так понимаю, решения суда нет, а решение СНБО является политическим. На политическом уровне мы его абсолютно поддерживаем. Но с другой стороны я очень надеюсь, что у президента Зеленского и его команды есть готовая правовая платформа для защиты этого конкретного решения ".
"Если решение СНБО не будет защищено, а к сожалению, мы видим, что промосковские силы в Украине имеют свои внезапные суды, имеют очень сильную команду юристов, то слишком часто за последние 2 года выигрывают дела, это может вернуться усилением промосковских сил и мобилизацией их электората. Но у меня возникает вопрос, почему другие промосковские помойки остались за бортом? ", - добавила народный депутат.
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Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
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Кабельные операторы в Киеве выключили из эфира 112 канал, NewsOne и ZIK.
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Глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что поддерживает решение Совета национальной безопасности и обороны ввести санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.
- Лидер партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко заявил , что поддерживает решение СНБО по санкциям против "112 Украина", NewsOne, ZIK.
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Президент Владимир Зеленский назвал "коллегиальным и юридически мотивированным решением" санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK.
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