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Espreso.tvОбществоЛитва поддержала блокирование каналов 112, ZIK и NewsOne

Литва поддержала блокирование каналов 112, ZIK и NewsOne

Посольство Литвы в Киеве заявило, что поддерживает Украину в ее усилиях по защите от российской дезинформации

Об этом пресс служба ведомства в Twitter.

"Литва поддерживает свободную и демократическую Украину, ее суверенитет, территориальную целостность и усилия Украины в защите от российской дезинформации и гибридной агрессии", - говорится в сообщении посольства.

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