Литва поддержала блокирование каналов 112, ZIK и NewsOne
3 февраля, 2021, 19:40
Посольство Литвы в Киеве заявило, что поддерживает Украину в ее усилиях по защите от российской дезинформации
Об этом пресс служба ведомства в Twitter.
"Литва поддерживает свободную и демократическую Украину, ее суверенитет, территориальную целостность и усилия Украины в защите от российской дезинформации и гибридной агрессии", - говорится в сообщении посольства.
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- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Кабельные операторы в Киеве выключили из эфира 112 канал, NewsOne и ZIK.
- Президент Владимир Зеленский назвал "коллегиальным и юридически мотивированным решением" санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK.
- Министерство культуры и информационной политики направит в YouTube решение СНБО о санкциях против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина с просьбой закрыть их страницы на платформе.
Lithuania supports free and democratic Ukraine, its sovereignty, territorial integrity and Ukraine's efforts to defend itself from Russia's disinformation and hybrid aggression.- LTembassyUA (@LTembassyUA) February 3, 2021
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