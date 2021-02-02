В Сенате США представили обвинения относительно импичмента Трампа

2 февраля, 2021, 20:30

Конгрессмены в Сенате США представили основные позиции стороны обвинения об импичменте сорок пятого президента Дональда Трампа

Об этом сообщило издание The Hill, передает Укринформ.

"То, как повел себя президент Трамп, должно быть признано неприемлемым в четких и однозначных терминах", - отмечается в тезисах конгрессменов.

При этом подчеркивается, что действия Трампа напрямую угрожали основам, которые обеспечивают урегулирование разногласий.

"Это также угрожало конституционной системе, защищающей основные свободы, которые мы ценим", - подчеркивается в аргументах стороны обвинения.

При этом отмечается, что поведение Трампа требует, чтобы ему запретили занимать госдолжности.

Юридическая позиция, обнародованная девятью конгрессменами-демократами, которые будут выступать как менеджеры по импичменту во время слушаний в Сенате, является подробным анализом аргументов стороны обвинения.