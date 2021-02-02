В Сенате США представили обвинения относительно импичмента Трампа
Об этом сообщило издание The Hill, передает Укринформ.
"То, как повел себя президент Трамп, должно быть признано неприемлемым в четких и однозначных терминах", - отмечается в тезисах конгрессменов.
При этом подчеркивается, что действия Трампа напрямую угрожали основам, которые обеспечивают урегулирование разногласий.
"Это также угрожало конституционной системе, защищающей основные свободы, которые мы ценим", - подчеркивается в аргументах стороны обвинения.
При этом отмечается, что поведение Трампа требует, чтобы ему запретили занимать госдолжности.
Юридическая позиция, обнародованная девятью конгрессменами-демократами, которые будут выступать как менеджеры по импичменту во время слушаний в Сенате, является подробным анализом аргументов стороны обвинения.
- Напомним, 6 января обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- Впоследствии полиция оттеснила протестующих с лестницы Капитолия.
- Конгресс США возобновил работу, по итогам которой была утверждена победа Байдена на президентских выборах.
- В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, более полусотни арестованы. Позже в больнице от ран скончался полицейский, который защищал здание Капитолия.
- Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа.
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В Сенат США передана статья импичмента 45-му президенту Дональду Трампу.
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