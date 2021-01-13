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Espreso.tvМирПалата представителей США поддержала импичмент Трампа

Палата представителей США поддержала импичмент Трампа


фото: Reuters
Палата представителей Конгресса США проголосовала за резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа

Об этом сообщает СNN.

За объявление Трампу импичмента проголосовали 232 конгрессмена. Теперь вопрос должен рассмотреть Сенат США.

Палата представителей Конгресса США во второй раз объявила импичмент президенту Дональду Трампу.

В частности, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси настаивала на импичменте Дональда Трампа.
 
"Он должен уйти. Он является угрозой для страны. Президент должен быть подвергнут импичменту. Я считаю, что президент должен быть признан виновным Сенатом", - заявила она.

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