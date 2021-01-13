Палата представителей США поддержала импичмент Трампа

13 января, 2021, 23:32

Палата представителей Конгресса США проголосовала за резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа

Об этом сообщает СNN.

За объявление Трампу импичмента проголосовали 232 конгрессмена. Теперь вопрос должен рассмотреть Сенат США.

Палата представителей Конгресса США во второй раз объявила импичмент президенту Дональду Трампу.

В частности, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси настаивала на импичменте Дональда Трампа.

"Он должен уйти. Он является угрозой для страны. Президент должен быть подвергнут импичменту. Я считаю, что президент должен быть признан виновным Сенатом", - заявила она.