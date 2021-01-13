Палата представителей США поддержала импичмент Трампа
13 января, 2021, 23:32
Палата представителей Конгресса США проголосовала за резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа
Об этом сообщает СNN.
За объявление Трампу импичмента проголосовали 232 конгрессмена. Теперь вопрос должен рассмотреть Сенат США.
Палата представителей Конгресса США во второй раз объявила импичмент президенту Дональду Трампу.
В частности, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси настаивала на импичменте Дональда Трампа.
"Он должен уйти. Он является угрозой для страны. Президент должен быть подвергнут импичменту. Я считаю, что президент должен быть признан виновным Сенатом", - заявила она.
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- Напомним, 6 января обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия .
- Впоследствии полиция оттеснила протестующих с лестницы Капитолия.
- Конгресс США возобновил работу , по итогам которой был утвержден победу Байдена на президентских выборах.
- В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, более полусотни арестованы . Позже в больнице от ран скончался полицейский, защищал здание Капитолия.
- Вице-президент США Майк Пенс отказался применять против Трампа поправку к Конституции об отстранении от власти.