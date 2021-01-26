В Сенат США внесли резолюцию о втором импичменте Трампа

26 января, 2021, 09:14

В Сенат США передана статья импичмента 45-му президенту Дональду Трампу

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

По договоренности между демократами и республиканцами слушания по делу Трампа начнутся на неделе, которая стартует 8 февраля.

В случае, если сенатский процесс, который будет проходить в форме суда, вынесет приговор об импичменте, Трамп потеряет возможность баллотироваться в президенты на новый срок или же занимать государственные должности.