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Espreso.tvОбществоВ Сенат США внесли резолюцию о втором импичменте Трампа

В Сенат США внесли резолюцию о втором импичменте Трампа

В Сенат США передана статья импичмента 45-му президенту Дональду Трампу

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

По договоренности между демократами и республиканцами слушания по делу Трампа начнутся на неделе, которая стартует 8 февраля.

В случае, если сенатский процесс, который будет проходить в форме суда, вынесет приговор об импичменте, Трамп потеряет возможность баллотироваться в президенты на новый срок или же занимать государственные должности.

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