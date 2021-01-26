В Сенат США внесли резолюцию о втором импичменте Трампа
26 января, 2021, 09:14
В Сенат США передана статья импичмента 45-му президенту Дональду Трампу
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
По договоренности между демократами и республиканцами слушания по делу Трампа начнутся на неделе, которая стартует 8 февраля.
В случае, если сенатский процесс, который будет проходить в форме суда, вынесет приговор об импичменте, Трамп потеряет возможность баллотироваться в президенты на новый срок или же занимать государственные должности.
- Напомним, 6 января обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия .
- Впоследствии полиция оттеснила протестующих с лестницы Капитолия.
- Конгресс США возобновил работу , по итогам которой была утверждена победа Байдена на президентских выборах.
- В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, более полусотни арестованы . Позже в больнице от ран скончался полицейский, который защищал здание Капитолия.
- Вице-президент США Майк Пенс отказался применять против Трампа поправку к Конституции об отстранении от власти.
- Палата представителей Конгресса США одобрил резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-