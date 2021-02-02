"Следствие должно вести Нацполиция": Наливайченко назвал несоответствия по делу о заказе убийства генерала СБУ

2 февраля, 2021, 18:16

Об этом он заявил в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.

"Говорить просто так, что кто-то из бывших или нынешних руководителей СБУ заказывает убийство начальника Управления внутренней безопасности (Андрея Наумова, - ред.), по моему профессиональному видению, есть не что иное как пустые слова. Если заказывали убийство, - почему не расследуется дело в полиции?" - сказал Наливайченко.

Он отметил, что в Украине подследственность покушения на убийство предусмотрено Уголовным кодексом Украины.

"Следствие должно проводить, правильно, Национальная полиция. Второе праздное утверждение, а в розыск объявили, если он планировал, этот бывший первый заместитель председателя СБУ (Дмитрий Нескоромный, - ред.), покушение на убийство? Почему он не в международном розыске? Вот проверьте мои слова. Хотя бы в Интерпол передали запрос? Нет!" - подчеркнул Наливайченко.

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По его словам, рекомендации президенту Украины о назначении заместителей дает глава СБУ.

"Сам главный подозреваемый (Дмитрий Нескоромный, - ред.), по мнению СБУ, кем был назначен на должность сначала заместителя главы СБУ, а затем первого заместителя главы СБУ? Правильно, президентом Зеленским (Владимиром Зеленским, - ред.). Но я хочу спросить главное: а кто рекомендовал президенту Зеленскому назначение сначала на должность заместителя главы, а затем первого заместителя главы этого человека? У меня есть ответ: глава СБУ (Иван Баканов, - ред.)", - сказал Наливайченко.

Он отметил, что все указы президента издаются по представлению главы СБУ с личной подписью на второй странице.

"И третий миф, который я слышал и мы все вместе от нынешнего руководства СБУ, что якобы начальник Управления внутренней безопасности каким-то образом мог препятствовать назначению на руководящие должности любого. Ну, он же не помешал ни заместителю главы стать, ни первому заместителю главы стать, а тут вдруг помешал, когда человек уже был освобожден. Многое, с позволения сказать, налепили", - отметил Наливайченко.

Он дал совет чиновникам СБУ начинать действовать по закону.

"И этот совет прямо нынешнему руководству СБУ. Второе, если вы начнете действовать по закону, то вы должны немедленно предложить президенту отстранить от должностей всех фигурантов. И по каждому фигуранту провести независимое расследование", - добавил Наливайченко.

По его словам, в случае независимых расследований Нацполиция даст ответ, было ли покушение на убийство; прокуратура даст ответ, что происходило и происходит в Управлении внутренней безопасности СБУ; ГБР вообще проведет расследование насчет исполнения служебных обязанностей руководителем Управления внутренней безопасности, и возможных коррупционных схем на табачном рынке, и других коррупционные злоупотреблениях на уровне руководства СБУ.

"Вот, как говорится, картина, которую нам почему-то рисуют другими красками. А краски очень просты - они или белые, или черные", - сказал экс-глава СБУ.

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