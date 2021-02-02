Наливайченко заявил о необходимости проверить руководителя внутренней безопасности СБУ на коррупционные связи с табачным монополистом

2 февраля, 2021, 17:48

Об этом он заявил в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.

Так, Наливайченко прокомментировал вопрос, почему последние два года СБУ превратилась для украинцев из Службы безопасности в "Службу опасности".

По его словам, главная опасность, которая сейчас в руководстве СБУ, называется "обогащение и коррупция".

"В том числе руководитель внутренней безопасности СБУ (Андрей Наумов, - ред.), кажется, он бывший прокурорский работник. Так вот, подлежит серьезной проверке его, возможно, причастность к коррупционной деятельности в пользу, я только сейчас говорю о табачном рынке Украины, в пользу одной из компаний-монополистов против других конкурентов, возможных монополистов. Это только один пример и только от меня", - отметил он.

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