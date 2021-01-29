Расюк заявил на суде, что Нескоромный был заказчиком покушения на Наумова, - Бутусов
Об этом пишет в Facebook журналист Юрий Бутусов со ссылкой на собственные источники.
"Расюк заявил, что пошел на сделку со следствием и даст показания для полного разоблачения Нескоромного. Расюк рассказал о деталях суперскандальный дела и подтвердил выдвинутые против него подозрения", - сказал Бутусов.
Также, по его словам, показания давал свидетель Олег Поскотинин, которому Расюк предлагал стать исполнителем покушения.
"20 января, по данным источников, полковник Нескоромный посетил Офис президента, после чего скрылся от наружного наблюдения СБУ. Место нахождения Нескоромного на данный момент неизвестно, заочно ему предъявлено подозрение в покушении на генерала Наумова", - отметил Бутусов.
Полковник СБУ Юрий Расюк сегодня в суде заявил, что заказчиком покушения на убийство генерала СБУ Андрея Наумова был ...Опубликовано Юрием Бутусовым пятницы, 29 Января 2021 года
- Напомним, ранее по подозрению в подготовке убийства генерала Наумова был задержан полковник СБУ Андрей Расюк, суд отправил его под стражу.
- Впоследствии стало известно, что Офис генпрокурора и СБУ выдвинули подозрение в покушении на убийство экс-заместителю главы СБУ Ивана Баканова Дмитрию Нескоромному.
- СБУ обнародовала аудиодоказательства причастности Нескоромного к организации попытки заказного убийства генерала Наумова.
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