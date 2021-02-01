Подготовка покушения на генерала: СБУ проверяет возможные связи Нескоромного со спецслужбами РФ

1 февраля, 2021, 20:14

Служба безопасности Украины проверяет возможные связи экс-замглавы этого ведомства Дмитрия Нескоромного со спецслужбами Российской Федерации

Об этом заявил председатель СБУ Иван Баканов во время выступления на закрытом совместном заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, Служба безопасности Украины будет детально изучать возможные связи бывшего первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного, которого подозревают в организации заказного убийства Андрея Наумова, со спецслужбами Российской Федерации.

"Как видно из отдельных аудиозаписей, опубликованных в СМИ, вероятно, не обошлось здесь и без русского следа. Поэтому будет подробно изучена возможная связь подозреваемого со спецслужбами страны-агрессора", - сказал Баканов.

Отмечается, что мотивом для подготовки заказного убийства руководителя внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова является его профессиональная деятельность - он не позволял преступной группе назначить своих людей на должности в Службе. И обнародованные записи разговоров фигурантов это четко подтверждают.

Также Иван Баканов отметил, что Служба безопасности имеет уникальный опыт по раскрытию заказных убийств - только в течение 2020 года таких дел было 12.

"Раскрытие организации заказного убийства Андрея Наумова - ничем не отличается от других аналогичных преступлений. Для нас все жизни - одинаковые", - сообщил он.

В частности, резонансными были дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк или предупреждение убийства добровольца Адама Осмаева и задержание генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, который планировал это преступление, сказал глава СБУ.

"Предатель в наших рядах - это, безусловно, неприятный факт. Но задержание его и других лиц как раз и свидетельствует о том, что мы взяли курс на очищение СБУ. На строительство новой - эффективной и действенной - спецслужбы", - отметил Баканов.

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