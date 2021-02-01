Подготовка покушения на генерала: СБУ проверяет возможные связи Нескоромного со спецслужбами РФ
Об этом заявил председатель СБУ Иван Баканов во время выступления на закрытом совместном заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, передает пресс-служба ведомства.
По его словам, Служба безопасности Украины будет детально изучать возможные связи бывшего первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного, которого подозревают в организации заказного убийства Андрея Наумова, со спецслужбами Российской Федерации.
"Как видно из отдельных аудиозаписей, опубликованных в СМИ, вероятно, не обошлось здесь и без русского следа. Поэтому будет подробно изучена возможная связь подозреваемого со спецслужбами страны-агрессора", - сказал Баканов.
Отмечается, что мотивом для подготовки заказного убийства руководителя внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова является его профессиональная деятельность - он не позволял преступной группе назначить своих людей на должности в Службе. И обнародованные записи разговоров фигурантов это четко подтверждают.
Также Иван Баканов отметил, что Служба безопасности имеет уникальный опыт по раскрытию заказных убийств - только в течение 2020 года таких дел было 12.
"Раскрытие организации заказного убийства Андрея Наумова - ничем не отличается от других аналогичных преступлений. Для нас все жизни - одинаковые", - сообщил он.
В частности, резонансными были дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк или предупреждение убийства добровольца Адама Осмаева и задержание генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, который планировал это преступление, сказал глава СБУ.
"Предатель в наших рядах - это, безусловно, неприятный факт. Но задержание его и других лиц как раз и свидетельствует о том, что мы взяли курс на очищение СБУ. На строительство новой - эффективной и действенной - спецслужбы", - отметил Баканов.
- Напомним, ранее по подозрению в подготовке убийства генерала Наумова был задержан полковник СБУ Андрей Расюк, суд отправил его под стражу.
- Впоследствии стало известно, что Офис генпрокурора и СБУ выдвинули подозрение в покушении на убийство экс-зампредседателя СБУ Ивана Баканова Дмитрию Нескоромному.
- СБУ обнародовала аудиодоказательства причастности Нескоромного к организации попытки заказного убийства генерала Наумова.
- Также, журналист Юрий Бутусов сообщил, что полковник СБУ Юрий Расюк заявил на суде об избрании меры пресечения, что заказчиком покушения на убийство генерала Андрея Наумова был полковник Дмитрий Нескоромный.
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