"Решение противоречит международным обязательствам по правам человека": Совет Европы отреагировал на заключение Навального
Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
"Господина Навального не стоило арестовывать и судить в первую очередь потому, что уголовное осуждение, которое послужило основанием для сегодняшнего наказания в виде лишения свободы, уже были признано Европейским судом по правам человека своевольным и явно необоснованным. Этим решением российская власть не только еще больше усугубляет нарушение прав человека, как это уже установлено Европейским судом по правам человека, она также подает сигнал, что подрывает защиту прав всех российских граждан и влияет на целостность европейской системы прав человека и защиты прав", - говорится в заявлении.
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Отмечается, что российская власть должна "восстановить атмосферу уважения к правам человека на основе международных стандартов, которыми обязана Российская Федерация".
- Напомним, 17 января российский оппозиционер Алексей Навальный со своей женой Юлией Навальной вернулся в Москву из Берлина, где лечился после отравления российским военным ядом "Новичок".
- После приземления в аэропорту Шереметьево самолета, которым прилетел Алексей Навальный, пенитенциарная служба РФ задержала оппозиционера.
- 23 января в десятках городов России прошли массовые акции протеста в поддержку Навального. Более 250 тыс. человек вышли на акции протеста по всей стране. Рекордные 3200 человек были задержаны.
- В воскресенье, 31 января, в России были задержаны уже более 5 тыс. участников акций в поддержку Навального.
- После задержания Навального в интернет выложили его фильм-расследование о поместье под Геленджиком, владельцем которого оппозиционер назвал президента РФ Владимира Путина. В течение 10 дней фильм набрал более 100 млн просмотров на Youtube.
- Во вторник, 2 февраля, Московский городской суд постановил удовлетворить ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний и отменить условный срок для оппозиционера Алексея Навального и заменить его реальным сроком в колонии.
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