"Решение противоречит международным обязательствам по правам человека": Совет Европы отреагировал на заключение Навального

2 февраля, 2021, 22:01

В Совете Европы заявили, что решение о заключении оппозиционера Алексея Навального противоречит международным обязательствам России по правам человека

Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

"Господина Навального не стоило арестовывать и судить в первую очередь потому, что уголовное осуждение, которое послужило основанием для сегодняшнего наказания в виде лишения свободы, уже были признано Европейским судом по правам человека своевольным и явно необоснованным. Этим решением российская власть не только еще больше усугубляет нарушение прав человека, как это уже установлено Европейским судом по правам человека, она также подает сигнал, что подрывает защиту прав всех российских граждан и влияет на целостность европейской системы прав человека и защиты прав", - говорится в заявлении.

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Отмечается, что российская власть должна "восстановить атмосферу уважения к правам человека на основе международных стандартов, которыми обязана Российская Федерация".

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