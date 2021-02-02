США, Германия, Великобритания и Латвия призвали РФ немедленно освободить Навального
Так, Рааб в своемTwitter призвал освободить оппозиционера и протестувющих, которых задержали.
"Великобритания призывает к немедленному и безусловному освобождению Алексея Навального и всех мирных протестующих и журналистов, арестованных в течение последних двух недель", - отметил он.
The UK calls for the immediate and unconditional release of @navalny and all of the peaceful protesters and journalists arrested over the last two weeks.- Dominic Raab (@DominicRaab) February 2, 2021
Глава МИДа Германии также осудил приговор Навальному.
"Это горький удар по основным свободам и верховенству закона в России. Уже в 2017 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подверг критике уголовное преследование по этому делу. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден", - написал Маас.
Das Urteil gegen Alexej @Navalny ist ein herber Schlag gegen fest verbriefte Freiheitsrechte und Rechtsstaatlichkeit in #Russland . Der EGMR hat dieses Verfahren bereits 2017 als willkürlich kritisiert. Alexej #Nawalny muss unverzüglich freigelassen werden.- Heiko Maas (@HeikoMaas) February 2, 2021
В свою очередь в МИДе Латвии отметили, что решение отправить Навального в тюрьму - это "цинизм и нарушение законности и международных обязательств российской властью".
"Требуем его немедленного освобождения. ЕС должен ввести санкции против ответственных лиц, Совет Европы - отреагировать на нарушение решения ЕСПЧ", - отметил глава МИД Ринкевичс.
Решение отправить Алексея Навального в тюрьму- это цинизм и нарушение законности и международных обязательств российскими властями. Требуем его незамедлительно освобождения. ЕС должен ввести санкции против ответственных лиц, Совет Европы - отреагировать на нарушение решения ЕСПЧ- Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 2, 2021
В Госдепе США также заявили, что глубоко обеспокоены решением российских властей осудить оппозиционного деятеля Алексея Навального.
"Как и каждый гражданин России, господин Навальный имеет право на права, предусмотренные российской конституцией, и Россия имеет международные обязательства уважать равенство перед законом и права на свободу слова и мирные собрания. Мы повторяем наш призыв к российскому правительству немедленно и безусловно освободить господина Навального, а также сотни других российских граждан, незаконно задержанных в течение последних недель за осуществление своих прав, включая права на свободу выражения мнений и мирных собраний", - говорится в сообщении.
- Напомним, 17 января российский оппозиционер Алексей Навальный со своей женой Юлией Навальной вернулся в Москву из Берлина, где лечился после отравления российским военным ядом "Новичок".
- После приземления в аэропорту Шереметьево самолета, которым прилетел Алексей Навальный, пенитенциарная служба РФ задержала оппозиционера.
- 23 января в десятках городов России прошли массовые акции протеста в поддержку Навального. Более 250 тыс. человек вышли на акции протеста по всей стране. Рекордные 3200 человек были задержаны.
- В воскресенье, 31 января, в России были задержаны уже более 5 тыс. участников акций в поддержку Навального.
- После задержания Навального в интернет выложили его фильм-расследование о поместье под Геленджиком, владельцем которого оппозиционер назвал президента РФ Владимира Путина. В течение 10 дней фильм набрал более 100 млн просмотров на Youtube.
- Во вторник, 2 февраля, Московский городской суд постановил удовлетворить ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний отменить условный срок для оппозиционера Алексея Навального и заменить его реальным сроком в колонии.
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