США, Германия, Великобритания и Латвия призвали РФ немедленно освободить Навального

2 февраля, 2021, 20:59

Главы МИД ФРГ Гайко Маас, Великобритании Доминик Рааб и Латвии Ринкевичс осудил приговор, вынесенный российскому оппозиционеру Алексею Навальному и призвали немедленно его освободить из-под стражи. Также действия РФ осудили и в Госдепе США

Так, Рааб в своемTwitter призвал освободить оппозиционера и протестувющих, которых задержали.

"Великобритания призывает к немедленному и безусловному освобождению Алексея Навального и всех мирных протестующих и журналистов, арестованных в течение последних двух недель", - отметил он.

The UK calls for the immediate and unconditional release of @navalny and all of the peaceful protesters and journalists arrested over the last two weeks. - Dominic Raab (@DominicRaab) February 2, 2021

Глава МИДа Германии также осудил приговор Навальному.

"Это горький удар по основным свободам и верховенству закона в России. Уже в 2017 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подверг критике уголовное преследование по этому делу. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден", - написал Маас.

Das Urteil gegen Alexej @Navalny ist ein herber Schlag gegen fest verbriefte Freiheitsrechte und Rechtsstaatlichkeit in #Russland . Der EGMR hat dieses Verfahren bereits 2017 als willkürlich kritisiert. Alexej #Nawalny muss unverzüglich freigelassen werden. - Heiko Maas (@HeikoMaas) February 2, 2021

В свою очередь в МИДе Латвии отметили, что решение отправить Навального в тюрьму - это "цинизм и нарушение законности и международных обязательств российской властью".

"Требуем его немедленного освобождения. ЕС должен ввести санкции против ответственных лиц, Совет Европы - отреагировать на нарушение решения ЕСПЧ", - отметил глава МИД Ринкевичс.

Решение отправить Алексея Навального в тюрьму- это цинизм и нарушение законности и международных обязательств российскими властями. Требуем его незамедлительно освобождения. ЕС должен ввести санкции против ответственных лиц, Совет Европы - отреагировать на нарушение решения ЕСПЧ - Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 2, 2021

В Госдепе США также заявили, что глубоко обеспокоены решением российских властей осудить оппозиционного деятеля Алексея Навального.

"Как и каждый гражданин России, господин Навальный имеет право на права, предусмотренные российской конституцией, и Россия имеет международные обязательства уважать равенство перед законом и права на свободу слова и мирные собрания. Мы повторяем наш призыв к российскому правительству немедленно и безусловно освободить господина Навального, а также сотни других российских граждан, незаконно задержанных в течение последних недель за осуществление своих прав, включая права на свободу выражения мнений и мирных собраний", - говорится в сообщении.

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