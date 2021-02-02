Московский суд постановил отправить Навального в колонию общего режима

2 февраля, 2021, 19:23

Во вторник, 2 февраля, Московский городской суд постановил удовлетворить ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний отменить условный срок для оппозиционера Алексея Навального и заменить его реальным сроком в колонии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Представители пенитенциарной службы просили суд заменить Навальному условный срок на 3,5 года в колонии минус 10 месяцев, в течение которых он находился под домашним арестом. ФСИН считает нарушением условий пребывания Навального на свободе то, что он не отмечался в соответствии с процедурой, когда находился в коме после покушения на его жизнь.

Суд постановил отправить Навального в колонию на 3 года 6 месяцев, однако учесть время пребывания под арестом из расчета 1 день за 1 день колонии. Таким образом, в итоге суд дал Навальному 2 года 8 месяцев колонии.

Кроме того, Навальному назначили штраф в размере 500 тыс. рублей.

Адвокаты оппозиционера заявили, что обжалуют приговор.

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Адвокаты Навального требовали отклонить ходатайство тюремщиков.

Сам Навальный в своем выступлении назвал процесс незаконным и произволом, а также обвинил президента Владимира Путина в преследованиях оппозиции за антикоррупционные расследования.

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Напомним, 17 января российский оппозиционер Алексей Навальный со своей женой Юлией Навальной вернулся в Москву из Берлина, где лечился после отравления российским военным ядом "Новичок".

После приземления в аэропорту Шереметьево самолета, которым прилетел Алексей Навальный, пенитенциарная служба РФ задержала оппозиционера.

23 января в десятках городов России прошли массовые акции протеста в поддержку Навального. Более 250 тыс. человек вышли на акции протеста по всей стране. Рекордные 3200 человек были задержаны.

В воскресенье, 31 января, в России были задержаны уже более 5 тыс. участников акций в поддержку Навального.

После задержания Навального в интернет выложили его фильм-расследование о поместье под Геленджиком, владельцем которого оппозиционер назвал президента РФ Владимира Путина. В течение 10 дней фильм набрал более 100 млн просмотров на Youtube.

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