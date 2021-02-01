"НАТО, почему в Украине до сих пор не Байден?" - соцсети об интервью Зеленского HBO
1 февраля, 2021, 13:39
Интервью Владимира Зеленского американскому HBO всколыхнуло украинское общество: люди возмущаются или шутят с ответов президента
Еспресо.TV приготовило подборку реакций украинского сегмента соцсетей на очередное интервью президента.
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Напомним, что в интервью HBO президент Украины Владимир Зеленский заявил, что немного сердится на бывшего главу Белого дома Дональда Трампа. Вместе с тем, он прокомментировал восстановление ядерного статуса Украины и продажу "Мотор Сичи" китайцам.
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