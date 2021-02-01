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Espreso.tvОбщество"НАТО, почему в Украине до сих пор не Байден?" - соцсети об интервью Зеленского HBO

"НАТО, почему в Украине до сих пор не Байден?" - соцсети об интервью Зеленского HBO


фото: reuters
Интервью Владимира Зеленского американскому HBO всколыхнуло украинское общество: люди возмущаются или шутят с ответов президента

Еспресо.TV приготовило подборку реакций украинского сегмента соцсетей на очередное интервью президента.

Напомним, что в интервью HBO президент Украины Владимир Зеленский заявил, что немного сердится на бывшего главу Белого дома Дональда Трампа. Вместе с тем, он прокомментировал восстановление ядерного статуса Украины и продажу "Мотор Сичи" китайцам.
 

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