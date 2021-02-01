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Espreso.tvЭкономика"Не при мне": Зеленский заявил, что Украина не продаст "Мотор Сич" иностранцам

"Не при мне": Зеленский заявил, что Украина не продаст "Мотор Сич" иностранцам


фото: HBO
Зеленский заверил, что Украина не продаст иностранцам контрольный пакет акций "Мотор Сичи"

Об этом Зеленский сказал в интервью Axios .

"На самом деле это какая-то холодная война между Китаем и США. Мы знаем, что американский бизнес представлен в Украине, но так же правда, что китайский бизнес тоже присутствует. Я считаю, что независимо от нации, национальности, если люди, если бизнес, если определенная страна, уважает вас, уважает ваших людей и границы, они могут быть в вашей стране ", - сказал Зеленский.

В то же время, Зеленский заявил, что не позволит Китаю или любой другой стране купить контрольный пакет акций компании-производителя двигателей для самолетов "Мотор Сич".

"Никогда. Не при мне. Я здесь не на всю жизнь, но при моем президентстве точно нет", - заявил Зеленский.

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