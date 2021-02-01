"Не при мне": Зеленский заявил, что Украина не продаст "Мотор Сич" иностранцам

1 февраля, 2021, 09:58

Зеленский заверил, что Украина не продаст иностранцам контрольный пакет акций "Мотор Сичи"

Об этом Зеленский сказал в интервью Axios .

"На самом деле это какая-то холодная война между Китаем и США. Мы знаем, что американский бизнес представлен в Украине, но так же правда, что китайский бизнес тоже присутствует. Я считаю, что независимо от нации, национальности, если люди, если бизнес, если определенная страна, уважает вас, уважает ваших людей и границы, они могут быть в вашей стране ", - сказал Зеленский.

В то же время, Зеленский заявил, что не позволит Китаю или любой другой стране купить контрольный пакет акций компании-производителя двигателей для самолетов "Мотор Сич".

"Никогда. Не при мне. Я здесь не на всю жизнь, но при моем президентстве точно нет", - заявил Зеленский.

Напомним, 31 января в Запорожье должно было состояться внеочередное общее собрание акционеров "Мотор Сичи", но там прошли следственно-оперативные действия Службы безопасности Украины (СБУ). В СБУ заявили , что правоохранители фиксируют "возможные противоправные действия представителей компаний DCH и Skyrizon Aircraft Holdings", а также "данные о подготовке к уничтожению производственных мощностей акционерного общества".

29 января Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер , в частности по китайской компаний Skyrizon.

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