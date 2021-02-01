Господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО, - Зеленский об отношениях с Байденом
Об этом Зеленский заявил в интервью на американском телеканале HBO , сообщает Голос Америки .
"Я искренне желаю Джо Байдену успеха со всеми вызовами, которые перед ним поставлены. Что касается Украины, я бы хотел, чтобы мы вошли в новый этап и стали на новый путь. Президент Байден говорил, что он беспокоится и будет продолжать беспокоиться и работать ради безопасности в Европе. Для нас это важно, потому что безопасность в Европе - это про нас ", - сказал Зеленский.
Зеленский ответил на вопрос, какую именно помощь Украина ожидает получить от новой американской администрации.
"Мы благодарны за все. Но если мы, украинцы, и Украина хочет быть равноправным членом Альянса, равноправным членом НАТО. Это один из важнейших вопросов безопасности - той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО? ", - спросил президент Украины.
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Напомним, что в интервью HBO президент Украины Владимир Зеленский заявил, что немного сердится на бывшего главу Белого дома Дональда Трампа.
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