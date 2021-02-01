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Espreso.tvОбществоЗеленский о восстановлении ядерного статуса: "Мы должны не превращаться из людей в зверей"

Зеленский о восстановлении ядерного статуса: "Мы должны не превращаться из людей в зверей"


фото: president.gov.ua
В интервью американскому изданию президент Владимир Зеленский отметил, что ядерное оружие помогло бы Украине говорить с другими государствами "на равных", одновременно он выступил против возвращения такого статуса

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью на платформе HBO .

На вопрос журналиста, чувствует ли Украины себя преданной за несоблюдение Будапештского меморандума, Зеленский ответил утвердительно.

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"В целом я считаю, что это предательство по отношению к Украине. Я считаю, что это большая ошибка. Ведь любые мировые дипломатические договоренности с момента, когда не выполняется Будапештский меморандум, "помножены  на ноль". И что бы мы дальше не подписывали, о что бы страны не договаривались, всегда будет риск, что кто-то скажет, что это какая-то бумажка и необязательно ее выполнять ", - отметил он.

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Президент добавил, что ядерное оружие - это "очень плохо". По его словам, Россия бы не решилась бы напасть на Украину, если бы та ее имела.

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На прямой вопрос журналиста, не планирует ли он вернуть Украине ядерный статус, Зеленский отметил:

"Я считаю, что сегодня это неправильно делать. Все-таки мы должны не превращаться из людей в зверей. Все-таки цивилизация в конце концов победит. Как бы мы ни относились к демократии, как говорил Черчилль, лучшего в мире пока нет. Со всеми минусами демократии, со всеми минусами ядерного разоружения, со всеми вызовами, которые были и у нас, когда забрали нашу территорию и убили 14 тысяч человек - все-таки, если мы хотим построить демократическую, цивилизованное страну, мы должны следовать мировым законом, должны оставаться людьми".

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