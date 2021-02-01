 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоБольшинство "слуг" перед заседанием голосовали за исключение Дубинского из фракции, - нардепка Кравчук

Большинство "слуг" перед заседанием голосовали за исключение Дубинского из фракции, - нардепка Кравчук

Народный депутат Евгения Кравчук заявила, что большинство депутатов-"слуг" проголосовали за исключение Александра Дубинского из состава фракции "Слуга народа"

Об этом она заявила в комментарии журналистам перед началом заседания фракции "Слуга народа", передает Укринформ.

"Больше всего голосов в приложении набрал вариант исключения Александра Дубинского из фракции", - отметила парламентарий.

В свою очередь на вопрос журналистов, идет ли речь об исключении Дубинского только из-за санкций США, Кравчук отметила, что это стало одним из факторов, однако не главным.

Она не назвала количество голосов за исключение Дубинского.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 февраля, 2021 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать