Большинство "слуг" перед заседанием голосовали за исключение Дубинского из фракции, - нардепка Кравчук

1 февраля, 2021, 18:46

Народный депутат Евгения Кравчук заявила, что большинство депутатов-"слуг" проголосовали за исключение Александра Дубинского из состава фракции "Слуга народа"

Об этом она заявила в комментарии журналистам перед началом заседания фракции "Слуга народа", передает Укринформ.

"Больше всего голосов в приложении набрал вариант исключения Александра Дубинского из фракции", - отметила парламентарий.

В свою очередь на вопрос журналистов, идет ли речь об исключении Дубинского только из-за санкций США, Кравчук отметила, что это стало одним из факторов, однако не главным.

Она не назвала количество голосов за исключение Дубинского.

Дубинский заявил, что не планирует выходить из фракции после того, как США наложили на него санкции.

Впоследствии Офис генпрокурора открыл 2 производства против Дубинского.

26 января Дубинский записал обращение к президенту Владимиру Зеленскому, где просит личной встречи и угрожает развалить фракцию "слуг".

29 января во фракции СН в Верховной Раде начали собирать подписи за исключение народного депутата Александра Дубинского.

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