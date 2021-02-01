Большинство "слуг" перед заседанием голосовали за исключение Дубинского из фракции, - нардепка Кравчук
1 февраля, 2021, 18:46
Народный депутат Евгения Кравчук заявила, что большинство депутатов-"слуг" проголосовали за исключение Александра Дубинского из состава фракции "Слуга народа"
Об этом она заявила в комментарии журналистам перед началом заседания фракции "Слуга народа", передает Укринформ.
"Больше всего голосов в приложении набрал вариант исключения Александра Дубинского из фракции", - отметила парламентарий.
В свою очередь на вопрос журналистов, идет ли речь об исключении Дубинского только из-за санкций США, Кравчук отметила, что это стало одним из факторов, однако не главным.
Она не назвала количество голосов за исключение Дубинского.
- Дубинский заявил, что не планирует выходить из фракции после того, как США наложили на него санкции.
- Впоследствии Офис генпрокурора открыл 2 производства против Дубинского.
- 26 января Дубинский записал обращение к президенту Владимиру Зеленскому, где просит личной встречи и угрожает развалить фракцию "слуг".
- 29 января во фракции СН в Верховной Раде начали собирать подписи за исключение народного депутата Александра Дубинского.
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