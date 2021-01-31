COVID-19 в Украине: за сутки - 3 тыс. заразились, 4 тыс. выздоровели
31 января, 2021, 11:00
За прошедшие сутки, 30 января 2021 года, на территории Украины выявлено более 3 тыс. новых лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Еще около 4 тыс. выздоровели
Об этом со ссылкой на данные Совета национальной безопасности и обороны по состоянию на утро 31 января передает Еспресо.TV.
Суммарные показатели по стране:
выявлено - 1 219 455 (+3177)
умерли - 22 707 (+79)
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выздоровели - 1 018 784 (+4126)
болеют - 177 964 (-1028)
подозревают - 1 325 999 (+3294).
- Напомним, президент Владимир Зеленский уверяет, что прививки от коронавируса будут доступными и бесплатными.
- Первыми в Украину прибудут вакцины Pfizer.
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