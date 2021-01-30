На прививку от COVID-19 соглашаются 38% медиков и 39% населения Украины, - МОЗ

30 января, 2021, 13:15

В Украине только 39% граждан готовы к бесплатной вакцинации против коронавируса

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает Еспресо.TV .

Он отметил, что среди медиков, работающих с коронавирусными больными, и входящими в первый этап вакцинации только 38% готовы к вакцинации.

Среди всего населения страны, которое может получить бесплатную вакцину только 39% готовы делать прививки.

По его словам, такая ситуация сложилась из-за того, что вопрос вакцинации комментируют все подряд.

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"Я врач по образованию и не позволяю комментировать эти вопросы. У нас существуют соответствующие эксперты. Я точно могу сказать, что мы будем вакцинироваться безопасной вакциной, которую допустят на рынок Украины", - заявил Степанов.

Также министр отметил, что в понедельник, 1 февралю 2021 г, правительство расскажет о новых договоренностях по поставкам вакцины против Covid-19.

Напомним, вакцину компании AstraZeneca теперь официально можно использовать в ЕС.

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