На прививку от COVID-19 соглашаются 38% медиков и 39% населения Украины, - МОЗ
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает Еспресо.TV .
Он отметил, что среди медиков, работающих с коронавирусными больными, и входящими в первый этап вакцинации только 38% готовы к вакцинации.
Среди всего населения страны, которое может получить бесплатную вакцину только 39% готовы делать прививки.
По его словам, такая ситуация сложилась из-за того, что вопрос вакцинации комментируют все подряд.
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"Я врач по образованию и не позволяю комментировать эти вопросы. У нас существуют соответствующие эксперты. Я точно могу сказать, что мы будем вакцинироваться безопасной вакциной, которую допустят на рынок Украины", - заявил Степанов.
Также министр отметил, что в понедельник, 1 февралю 2021 г, правительство расскажет о новых договоренностях по поставкам вакцины против Covid-19.
- Напомним, вакцину компании AstraZeneca теперь официально можно использовать в ЕС.
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