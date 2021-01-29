Передачи Медведчуку удерживаемых лиц из ОРДЛО не будет, - Кравчук

29 января, 2021, 11:10

Односторонней передачи удерживаемых лиц из оккупированного Донбасса не произойдет

Об этом заявил глава украинского делагации в Трехсторонний контактной группе по Донбасса Леонид Кравчук в эфире "Апостроф TV".

По его словам, в день предполагаемой передачи он приехал в аэропорт "Жуляны". Но по неизвестным причинам самолет не вылетел из Ростова.

"Никакого обмена не было и в таком режиме, как предложено, не будет. Есть устоявшийся испытанный годами режим обмена. И это делается на уровне государства, а не на уровне частных лиц", - заявил Кравчук.