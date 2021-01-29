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Передачи Медведчуку удерживаемых лиц из ОРДЛО не будет, - Кравчук


фото: rfe
Односторонней передачи удерживаемых лиц из оккупированного Донбасса не произойдет

Об этом заявил глава украинского делагации в Трехсторонний контактной группе по Донбасса Леонид Кравчук в эфире "Апостроф TV".

По его словам, в день предполагаемой передачи он приехал в аэропорт "Жуляны". Но по неизвестным причинам самолет не вылетел из Ростова.

"Никакого обмена не было и в таком режиме, как предложено, не будет. Есть устоявшийся испытанный годами режим обмена. И это делается на уровне государства, а не на уровне частных лиц", - заявил Кравчук.

  • Напомним, 20 января омбудсмен Людмила Денисова заявила, что оккупанты 20 или 21 января в одностороннем порядке передадут Украине 9 пленных .
  • 21 января правозащитники сообщили о том, что оккупанты отправили в РФ заложников, которых должны передать Медведчуку.
  • Впоследствии, украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что количество людей, которых должны передать Медведчуку, и их местонахождение неизвестны.
  • 25 января народный депутат VIII созыва Вадим Денисенко заявил, что четверо удерживаемых лиц, которых должны были передать Медведчуку, вывезли из Донецка и Луганска .

 

 
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