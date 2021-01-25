Четверых пленных, которых готовили для передачи Медведчуку, вывезли из Донецка и Луганска, информации об их местонахождении нет, - Денисенко

25 января, 2021, 19:36

Удерживаемых лиц, которых должны были передать Украине, вывезли из Донецка и Луганска

Об этом заявил народный депутат VIII созыва Вадим Денисенко в эфире программы "Неделя с Марией Гурской" на телеканале Еспресо.TV.

"На прошлой неделе у нас состоялось беспрецедентное событие, когда главари так называемых ДНР и ЛНР сообщили о том, что хотят отдать Украине нескольких политзаключенных. Сначала говорили: 11 человек, потом - уже о 9. Но потом появилась информация о том, что четырех заложников куда-то вывезли из Донецка и Луганска. После этого прошло уже 3 суток. Мы не знаем, что с этими людьми и где они. Более того, мы располагаем информацией о том, что две женщины из этих четырех находятся в очень плохом физическом состоянии. Их жестоко пытали", - заявил пан Вадим.



Денисенко также добавил, что, с тех пор как появилась эта информация, он ждал ответную реакцию Офиса президента. Но ее не было и нет. Он уверен, что такая позиция связана с тем, что власть не понимает всех процессов, которые происходят в стране.



"Третьи сутки мы не знаем, где находятся эти люди. Мы не знаем, в каком они состоянии. Но от Офиса президента никакой реакции на это событие нет. Они каждый год повторяют, как мантру, что Донбасс обходится России очень дорого и в скором будущем эти территории вернутся в Украину. Эта недальновидность, несостоятельность и непонимание всех процессов, которые происходят в стране, четко указывает на то, что эта власть не способна стабилизировать страну во всех направлениях", - добавил пан Денисенко.