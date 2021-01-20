Оккупанты 20 или 21 января в одностороннем порядке передадут Украине 9 пленных, - Денисова

20 января, 2021, 17:14

Представители оккупированного Донбасса передадут Украине в одностороннем порядке 9 человек

Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова на брифинге.

Она отметила, что оккупанты передадут людей "посреднику".

Читайте также: Кравчук назвал передачу оккупантами Медведчуку пленных, нарушением международных договоренностей

"В СИЗО Луганска доставили трех человек, которых готовят к передаче, в Донецке еще шесть. Их сейчас кормят, моют, оказывают медицинскую помощь и приводят в опрятный вид. Я думаю, что сегодня вечером или завтра утром их передадут", - заверила Денисова.