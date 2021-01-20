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Espreso.tvОбществоОккупанты 20 или 21 января в одностороннем порядке передадут Украине 9 пленных, - Денисова

Оккупанты 20 или 21 января в одностороннем порядке передадут Украине 9 пленных, - Денисова


фото: president.gov.ua
Представители оккупированного Донбасса передадут Украине в одностороннем порядке 9 человек

Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова на брифинге.

Она отметила, что оккупанты передадут людей "посреднику".

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"В СИЗО Луганска доставили трех человек, которых готовят к передаче, в Донецке еще шесть. Их сейчас кормят, моют, оказывают медицинскую помощь и приводят в опрятный вид. Я думаю, что сегодня вечером или завтра утром их передадут", - заверила Денисова.

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20 января, 2021 среда

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