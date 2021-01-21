Передача пленных Медведчуку: количество людей и их местонахождение неизвестны, - Денисова

21 января, 2021, 15:25

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила о процессе передачи пленных со стороны оккупантов

Об этом она сообщила в Telegram.

По ее словам, количество граждан, которых планируют передать, постоянно меняется. Где они сейчас находятся, также неизвестно.

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"Сейчас действительно подтверждені два маршрута, по которым может произойти процесс передачи - через КПВВ "Майорское" и по маршруту Ростов-на-Дону - Минск - Киев", - сообщила она.

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