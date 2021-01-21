Оккупанты отправили в РФ пленных, которых должны передать Медведчуку, - правозащитники
Об этом сообщает Восточная правозащитная группа в Facebook.
"Сегодня они доставлены в РФ, из Минска их должен забрать оппозиционный народный депутат Украины на своем самолете. В Минск их тоже должны были доставить самолетом из Ростова", - говорится в сообщении.
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Мобильная связь родственников с помилованными прервано с 20 января. Родственникам сообщили, что их близкие уже помилованы и находятся на свободе.
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По данным правозащитников, рассматривали два маршрута. Если бы Зеленский и СБУ согласились, то люди могли передать КПВВ "Майорск". Но был и запасной маршрут, который задействовали.
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