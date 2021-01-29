Богуцкая призвала исключить Дубинского из фракции

29 января, 2021, 18:18

Депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая призвала коллег проголосовать за исключение Александра Дубинского из фракции

Об этом она написала в Facebook.

"Опрос в новом спецчате фракции не дал абсолютного результата за исключение Дубинского. Максим Бужанский требует поименного открытого. Я предлагаю тайное, поскольку дружбу и политику смешивать нельзя", - написала она.

Нардеп заявила, что "поддерживает президента" и "голосует против олигархов".

"Призываю своих коллег сделать так же (проголосовать за исключение из фракции Александра Дубинского). Не бойтесь проявлять свою позицию. Подставьте плечо президенту!" - добавила Богуцкая.

Дубинский заявил, что не планирует выходить из фракции после того, как США наложили на него санкции.

Впоследствии Офис генпрокурора открыл 2 производства против Дубинского.

26 января Дубинский записал обращение к президенту Владимиру Зеленскому, где просит личной встречи и угрожает развалить фракцию "слуг".

Во фракции СН в Верховной Раде начали собирать подписи за исключение народного депутата Александра Дубинского.

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