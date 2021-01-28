Рада во второй раз отклонила кандидатуру Витренко на министра энергетики

28 января, 2021, 13:49

Верховная Рада отклонила кандидатуру Юрия Витренко на должность первого вице-премьера Украины - министра энергетики

Об этом сообщает Еспресо.TV .

За кандидатуру Витренко проголосовали 204 народных депутатов из минимально необходимых 226.

Напомним, ранее Верховная Рада отклонила кандидатуру бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко на должность первого вице-премьера - министра энергетики.

Нардеп Гео Лерос заявил, что нардепам- "слугам", которые не поддержали назначение Юрия Витренко на должность министра энергетики, не выплатили часть нелегальной "зарплаты" .

21 декабря на экстренном заседании правительства бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко назначили и. о. министра энергетики.

После этого премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду новое представление о назначении Юрия Витренко первым вице-премьер-министром Украины - министром энергетики.

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