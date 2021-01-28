Рада во второй раз отклонила кандидатуру Витренко на министра энергетики
Об этом сообщает Еспресо.TV .
За кандидатуру Витренко проголосовали 204 народных депутатов из минимально необходимых 226.
Напомним, ранее Верховная Рада отклонила кандидатуру бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко на должность первого вице-премьера - министра энергетики.
Нардеп Гео Лерос заявил, что нардепам- "слугам", которые не поддержали назначение Юрия Витренко на должность министра энергетики, не выплатили часть нелегальной "зарплаты" .
21 декабря на экстренном заседании правительства бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко назначили и. о. министра энергетики.
После этого премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду новое представление о назначении Юрия Витренко первым вице-премьер-министром Украины - министром энергетики.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-