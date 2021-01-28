Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Витренко вице-премьером, - Разумков

28 января, 2021, 11:50

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление о назначении Юрия Витренко первым вице-премьер-министром Украины - министром энергетики

Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков, передает Еспресо.TV .

"Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление о назначении Витренко Юрия Юрьевича первым вице-премьер-министром Украины - министром энергетики. Даю поручение комитету профильном рассмотреть этот вопрос во время перерыва, чтобы мы могли рассмотреть в зале в 13 30. Планируется ориентировочно это время ", - сказал спикер.

Нардеп Гео Лерос заявил, что его экс-коллегам по фракции, которые не поддержали назначение Юрия Витренко на должность министра энергетики, не выплатили часть нелегальной зарплаты .

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что голосование за Витренко может быть 27-29 января .