Рада не назначила Витренко министром энергетики

17 декабря, 2020, 14:09

Верховная Рада не одобрила кандидатуру бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко на должность первого вице-премьера - министра энергетики

Соответствующее решение Рада приняла 17 декабря, передает Еспресо.TV .

Парламентарии не одобрили кандидатуру Витренко на должность вице-премьер-министра - министра энергетики.

"За" проголосовали 186 нардепов.

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Справка: Юрий Витренко - экономист, финансист. Занимал должность аналитика в Украинской финансовой группе.

Также, был исполнительным директор НАК "Нафтогаз Украины" в 2014-2020 годах. А еще членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" в 2019-2020 гг.

Напомним, 15 декабря стало известно, что Юрий Витренко предложили должность министра энергетики.

17 декабря комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал кандидатуру бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко на должность министра энергетики.

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