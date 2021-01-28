Переписка Тимошенко с Ермаком: лидер "Батькивщины" наклеила на телефон защитную пленку после скандала
Соответствующее открытие сделал фотокорреспондент издания "Буквы", когда в третий раз пытался снять переписку Юлии Тимошенко.
Напомним, 26 января журналисты сняли переписку лидера оппозиционной парламентской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко и главы Офиса президента Андрея Ермака.
Тимошенко ответила, что уже поговорила со Стефанчуком и "объяснила ему ситуацию" и отметила, что готова это рассказать самом Ермаку.
Переписка велась на русском языке. Также в диалоге Тимошенко пригласила Ермака в гости.
Позже лидер "Батькивщины" прокомментировала переписку с Ермаком, отметив, что пыталась убедить того "поменять стратегию". Юлия Тимошенко не сказала журналистам, насколько тесные у нее отношения с главой Офиса президента. Политик ушла от ответа на вопрос, насколько близки ее отношения с Ермаком.
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