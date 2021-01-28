Переписка Тимошенко с Ермаком: лидер "Батькивщины" наклеила на телефон защитную пленку после скандала

28 января, 2021, 16:26

Соответствующее открытие сделал фотокорреспондент издания "Буквы", когда в третий раз пытался снять переписку Юлии Тимошенко.

Напомним, 26 января журналисты сняли переписку лидера оппозиционной парламентской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко и главы Офиса президента Андрея Ермака.

Ермак в сообщении к Тимошенко интересовался, успела ли она поговорить с Сергеем (фамилия не указана).

Тимошенко ответила, что уже поговорила со Стефанчуком и "объяснила ему ситуацию" и отметила, что готова это рассказать самом Ермаку.

Переписка велась на русском языке. Также в диалоге Тимошенко пригласила Ермака в гости.

Позже лидер "Батькивщины" прокомментировала переписку с Ермаком, отметив, что пыталась убедить того "поменять стратегию". Юлия Тимошенко не сказала журналистам, насколько тесные у нее отношения с главой Офиса президента. Политик ушла от ответа на вопрос, насколько близки ее отношения с Ермаком.

Подписывайтесь на наш телеграмканал Новости Еспресо