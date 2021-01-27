Тимошенко прокомментировала переписку с Ермаком в Раде

27 января, 2021, 15:54

Юлия Тимошенко не рассказала журналистам, насколько тесные у нее отношения с главой Офиса президента

Переписку с главой ОПУ Андреем Ермаком лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко прокомментировала журналистам под куполом Рады, передает Еспресо.TV .

"Я как лидер оппозиционной фракции буду прилагать все усилия для того, чтобы и властных чиновников переориентировать, для того чтобы работать для страны. Я буду использовать все возможности для того, чтобы убедить поменять стратегию, которая сегодня ведется в государстве, отдает наши ресурсы, возможности, землю, деньги. Поэтому я буду говорить со всеми чиновниками без исключения ", - заявила Тимошенко.

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Политик ушла от ответа на вопрос, на сколько близки ее отношения с Ермаком. Напоминаем, в переписке, которую сфотографировал журналист под куполом Рады 26 января, она пригласила руководителя Офиса президента в гости.

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