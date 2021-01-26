Журналисты сфотографировали переписку Тимошенко и Ермака под куполом Рады
26 января, 2021, 17:08
26 января журналисты сняли переписку лидера оппозиционной парламентской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко и главы Офиса президента Андрея Ермака
Фото переписки лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко и главы ОПУ Андрея Ермака сделал фотокор " букв ".
Ермак в сообщении к Тимошенко интересовался, успела ли она поговорить с Сергеем (фамилия не указана).
Тимошенко ответила, что уже поговорила со Стефанчуком и "объяснила ему ситуацию" и отметила, что готова это рассказать самом Ермаку.
Переписка велась на русском языке.
Также в диалоге Тимошенко пригласила Ермака в гости.
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