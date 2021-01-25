В ближайшие годы нельзя вносить никаких изменений в закон о функционировании украинского языка, - Креминь

25 января, 2021, 16:51

Уполномоченный Верховной Рады по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что в ближайшие годы никаких изменений в закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вносить нельзя

Об этом передает Укринформ.

"Нам удается - и я верю, что будет удаваться и в дальнейшем, - отстаивать наши основные принципы. Принцип первый: в ближайшие годы никаких изменений в закон (Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, - ред.) вносить нельзя. Во-вторых, вопрос государственного языка - это вопрос национальной безопасности. И в-третьих, украинский язык - это основа конституционного строя. Поэтому каждая попытка подорвать языковое законодательство - это попытка удара по национальной безопасности и по национальной обороне", - отметил он.

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Креминь считает, что законодательные инициативы, касающиеся языкового закона - идет ли речь об отмене штрафов или об отмене перевода русскоязычных школ на украинский язык обучения, - это политика.

"Это политические вирусы, которые звучат в основном для медиа и направлены на тех людей, кто не имеет антител по отношению к таким спекуляциям. Но подавляющее большинство понимает, что это популизм и ничего больше. Не знаю, что от этого выиграют политические силы, которые этим занимаются. Это политика, борьба и поиск лучших аргументов", - подчеркнул он.

Напомним, с 16 января 2021 года вступила в силу статья 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

23 января Тарас Креминь заявил, что украинский станет обязательным языком внешнего независимого оценивания с 2025 года.

Креминь заявил, что за отказ обслуживать клиентов на украинском начнут штрафовать в июле 2022 года.

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