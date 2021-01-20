"Гонения на русский": в РФ отреагировали на закон об украинском языке

20 января, 2021, 18:01

Госдума России осудила закон об использовании украинского языка, согласно которому сфера услуг в Украине обязана коммуницировать с клиентами на государственном языке

Об этом сообщили в Госдуме РФ.

"Государственная Дума считает недопустимыми запреты и гонения на русский и другие языки, которые осуществляются в Украине под предлогом защиты государственного украинского языка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что депутаты Госдумы требуют от власти Украины прекратить "эту порочную практику".

Также в России считают, что норма украинского законодательства, которая вступила в силу, противоречит Конституции Украины, гарантирующей "свободное развитие, использование и защиту русского языка".

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В Госдуме заявили, что ждут от Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совета Европы, Парламентской ассамблеи Совета Европы, парламентов стран мира осуждения того, что в Украине, согласно закону, сфера обслуживания должна функционировать на государственном языке, если не поступила отдельная просьба потребителя о другом.

Напомним, с 16 января 2021 вступилоа в силу статья 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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