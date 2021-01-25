"Бутерброд придется вернуть ненадкушенним": Кулеба прокомментировал высказывание Навального о Крыме
Об этом Кулеба сказал в эфире телеканала Украина 24 .
"Враг моего врага является моим другом. Поэтому если Навальный является врагом Путина, то мы поддерживаем Навального. Все очень просто", - отметил он.
Глава украинского МИД также высказался по поводу скандальных слов Навального об оккупированном Крыме.
Навальный заявлял после оккупации полуострова, что теперь Крым де-факто "принадлежит" России, и реалии якобы такие, что Крым является "частью РФ" и никогда уже не вернется в Украину.
"Крым - это бутерброд с колбасой, или что, чтоб его туда-сюда возвращать?" - говорил он.
В ответ на это Кулеба заявил, что "бутерброд придется вернуть, причем ненадкушенним и свежим, в хорошем состоянии".
По мнению Кулебы, России придется в любом случае извиняться за оккупацию Крыма.
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- Напомним, 17 января российский оппозиционер Алексей Навальный со своей женой Юлией стремительно вернулся в Москву из Берлина , где лечился от отравления в результате покушения на его жизнь.
- После приземления в аэропорту "Шереметьево" самолета, которым прилетел Алексей Навальный, пенитенциарная служба РФ задержала оппозиционера .
- Мировые лидеры призвали власти РФ немедленно освободить Навального.
- 18 января российский суд арестовал Навального на 30 суток .
- В городах России люди вышли на протесты против ареста Навального, их начали задерживать.
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