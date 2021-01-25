"Бутерброд придется вернуть ненадкушенним": Кулеба прокомментировал высказывание Навального о Крыме

25 января, 2021, 10:35

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев поддерживает российского оппозиционера Алексея Навального, поскольку тот является врагом президента РФ Владимира Путина

Об этом Кулеба сказал в эфире телеканала Украина 24 .

"Враг моего врага является моим другом. Поэтому если Навальный является врагом Путина, то мы поддерживаем Навального. Все очень просто", - отметил он.

Глава украинского МИД также высказался по поводу скандальных слов Навального об оккупированном Крыме.

Навальный заявлял после оккупации полуострова, что теперь Крым де-факто "принадлежит" России, и реалии якобы такие, что Крым является "частью РФ" и никогда уже не вернется в Украину.

"Крым - это бутерброд с колбасой, или что, чтоб его туда-сюда возвращать?" - говорил он.

В ответ на это Кулеба заявил, что "бутерброд придется вернуть, причем ненадкушенним и свежим, в хорошем состоянии".

По мнению Кулебы, России придется в любом случае извиняться за оккупацию Крыма.

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