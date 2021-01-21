В Польше заявили о первом случае "британского" штамма коронавируса

21 января, 2021, 15:16

На юге Польши выявили первый случай инфицирования "британским" штаммом коронавируса

Информацию польской медицинской лаборатории genXone SA подтвердило МЗ Польши.

"Лаборатория genXone идентифицировала "британский" штамм коронавируса B.1.1.7 у инфицированного из Малопольского воеводства", - говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-секретарь МЗ Польши Войцех Андрусевич подтвердил, что информацию о выявлении первого случая "британского" штамма коронавируса в Польше передана в Международную систему отчетности о распространении вируса (GISAID).

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Он отметил, что на следующей неделе в Польше начнется общепольское исследование, которое должно помочь в определении масштабов наличия "британского" штамма коронавируса в Польше и возможных последствий для распространения COVID-19 в стране.

Напомним, 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В Германии 24 декабря подтвердили, что выявили новую мутацию коронавируса из Великобритании.

Также, в Японии уже пять случаев инфицирования новым штаммом коронавируса среди людей, которые прибыли из Великобритании.

Как известно, "британский" штамм коронавируса добрался до России.

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