Новый штамм коронавируса из Британии обнаружили в Германии

25 декабря, 2020, 11:46

В Германии 24 декабря подтвердили, что обнаружили новую мутацию коронавируса из Великобритании

Об этом пишет Deutsche Welle .

Согласно сообщению, женщина, которая 20 декабря прилетела в Германию из лондонского аэропорта "Хитроу", получила положительный результат теста, который сделала в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Дальнейшее генетический анализ образца в лаборатории в Берлине обнаружил новую мутацию коронавируса.

"Это первый известный случай в Германии", - цитирует издание ответ власти.

Отмечается, что женщина прилетела в Германию к родственникам, которые забрали ее из аэропорта. С тех пор он живет изолированно в их доме в Баден-Вюртемберге. С тех пор у нее начали появляться легкие симптомы. Кроме того, три человека, которые должны с ней контакт, также ушли на карантин.

Напомним, 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые обнаружили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил , что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb