Новый штамм коронавируса из Британии обнаружили в Германии
Об этом пишет Deutsche Welle .
Согласно сообщению, женщина, которая 20 декабря прилетела в Германию из лондонского аэропорта "Хитроу", получила положительный результат теста, который сделала в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Дальнейшее генетический анализ образца в лаборатории в Берлине обнаружил новую мутацию коронавируса.
"Это первый известный случай в Германии", - цитирует издание ответ власти.
Отмечается, что женщина прилетела в Германию к родственникам, которые забрали ее из аэропорта. С тех пор он живет изолированно в их доме в Баден-Вюртемберге. С тех пор у нее начали появляться легкие симптомы. Кроме того, три человека, которые должны с ней контакт, также ушли на карантин.
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Напомним, 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые обнаружили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил , что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.
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