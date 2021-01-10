"Британский" штамм коронавируса добрался до России

10 января, 2021, 20:16

В России зафиксирован первый случай заболевания новым штаммом коронавируса, который распространился в Великобритании

Об этом сообщают российские СМИ.

О появлении нового штамма заявила главный санитарный врач России Анна Попова. По ее словам, больным оказался гражданин России, который недавно вернулся из Великобритании.

В декабря 2020 года в Великобритании обнаружили случаи заражения новым штаммом коронавируса. По мнению медиков, мутация распространяется быстрее обычного вируса. Более 20 стран приостановили авиасообщение с Великобританией. По состоянию на начало января "британский" штамм был обнаружен в более чем 40 странах мира.

Напомним, 8 января разработчик вакцины от коронавируса Pfizer заявил об эффективности препарата против нового штамма коронавируса, который обнаружен в Великобритании и Южной Африке.

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