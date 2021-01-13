В Венгрии обнаружили "британский" штамм коронавируса
13 января, 2021, 16:37
Штамм коронавируса, который впервые был зафиксирован в Великобритании, обнаружили в Венгрии
Об этом заявила главный санитарный врач Венгрии Сесилия Мюллер, передает Reuters.
"Мои коллеги обнаружили в образцах трех пациентов "британский" штамм вируса, который уже был зафиксирован в соседних странах... Было очевидно, что Венгрия также не сможет избежать этого варианта", - сообщила она.
- Напомним, 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые обнаружили новый, мутировавший тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.
- В Германии 24 декабря подтвердили, что обнаружили новую мутацию коронавируса из Великобритании.
- Также, в Японии выявили пять случаев инфицирования новым штаммом коронавируса среди людей, которые прибыли из Великобритании.
- Как известно, "британский" штамм коронавируса добрался до России.
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