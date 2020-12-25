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Espreso.tvМирНовый штамм коронавируса из Великобритании обнаружили в Японии

Новый штамм коронавируса из Великобритании обнаружили в Японии

В Японии обнаружили пять случаев инфицирования новым штаммом коронавируса среди людей, которые прибыли из Великобритании

Об этом сообщает Japan Times.

У пяти человек, которые прибыли из Великобритании в Японию, зафиксировали заражения новым штаммом коронавируса.

Все зараженные новым видом коронавируса отправлены на самоизоляцию. Также медицинская служба теперь устанавливает список возможных контактных лиц этих людей.

Как отмечается, в Японии за 25 декабря зафиксировали 3748 случаев заражения коронавирусом. Это третий день подряд с показателем более чем три тысячи зараженных.

  • Напомним, 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые обнаружили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.
  • В Германии 24 декабря подтвердили, что обнаружили новую мутацию коронавируса из Великобритании.

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