Шмыгаль поручил ГСЧС проверить дома престарелых и гостиницы из-за пожара в Харькове

21 января, 2021, 19:23

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям провести внеочередные проверки состояния противопожарной безопасности в объектах, которые ведут деятельность по размещению людей

Об этом он заявил на внеочередном заседании Кабинета министров Украины.

"К сожалению, возникновение пожаров на объектах, которые ведут деятельность по размещению людей, имеют систематический характер. Часто такие заведения ведут свою деятельность с нарушением правил и норм, которые требует законодательство. Поручаю ГСЧС провести внеочередные проверки состояния противопожарной безопасности на объектах повышенного риска - отелях, пансионатах, гостиницах, домах престарелых", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, 21 января в Харькове на ул. Нижняя Гиевская, 150б, в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на пожар в двухэтажном жилом доме престарелых в Харькове и поручил правительству разобраться.

Из-за пожара в доме престарелых в Харькове решается вопрос о задержании его владелицы, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Пожар в доме престарелых в Харькове квалифицировали как ЧП государственного уровня.

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