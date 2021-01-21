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Шмыгаль поручил ГСЧС проверить дома престарелых и гостиницы из-за пожара в Харькове

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям провести внеочередные проверки состояния противопожарной безопасности в объектах, которые ведут деятельность по размещению людей

Об этом он заявил на внеочередном заседании Кабинета министров Украины.

"К сожалению, возникновение пожаров на объектах, которые ведут деятельность по размещению людей, имеют систематический характер. Часто такие заведения ведут свою деятельность с нарушением правил и норм, которые требует законодательство. Поручаю ГСЧС провести внеочередные проверки состояния противопожарной безопасности на объектах повышенного риска - отелях, пансионатах, гостиницах, домах престарелых", - подчеркнул Шмыгаль.

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