Пожар в доме престарелых в Харькове квалифицировали как ЧП государственного уровня
21 января, 2021, 18:57
Пожар в доме престарелых в Харькове, в результате которого погибли 15 человек, квалифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"При ликвидации пожара были обнаружены 15 погибших. По всем признакам пожар квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня", - руководитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.
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- Напомним, 21 января в Харькове на ул. Нижняя Гиевская, 150б, в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на пожар в двухэтажном жилом доме престарелых в Харькове и поручил правительству разобраться.
- Из-за пожара в доме престарелых в Харькове решается вопрос о задержании его владелицы, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
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