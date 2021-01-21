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Espreso.tvОбществоПожар в доме престарелых в Харькове квалифицировали как ЧП государственного уровня

Пожар в доме престарелых в Харькове квалифицировали как ЧП государственного уровня


фото: BBC
Пожар в доме престарелых в Харькове, в результате которого погибли 15 человек, квалифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"При ликвидации пожара были обнаружены 15 погибших. По всем признакам пожар квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня", - руководитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

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